POL-PDKH: Verfolgungsfahrt

Gemarkung Bingen und andere Orte (ots) - , 04.01.2017, 01.33 Uhr

Durch eine Zivilstreife der Polizei Bingen sollte ein PKW Opel Corsa mit MZ-Kennzeichen, der die Bingerbrücker Straße befuhr, angehalten und die Insassen kontrolliert werden. Nachdem am Zivilfahrzeug das Blaulicht eingeschaltet wurde, erhöhte der Fahrer des Corsa die Geschwindigkeit und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Ein Überholen seitens der Polizei war nicht möglich, da der Flüchtende immer wieder versuchte, das Polizeifahrzeug abzudrängen. Der Corsa flüchtete über die Bundestraße 9, fuhr dann auf die L 400 in Richtung Sprendlingen auf. In Grolsheim verließ der Cosa die L 400 und setzte die Flucht über Feldwege fort. Zwischenzeitlich waren weitere Polizeifahrzeuge in die Verfolgung eingebunden. Als der Flüchtende seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren musste, konnte ein Funkstreifenwagen den Opel Corsa überholen. In der Folge kam zu einem leichten Zusammenstoß. Alsdann gelang es, den Corsa zu stoppen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 21 jährige, aus Bingen stammende Fahrzeugführer, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war der PKW Corsa nicht zugelassen. Am Fahrzeug waren entstempelte Kennzeichen angebracht, die zuvor einem anderen Fahrzeug zugewiesen waren. Der 21 jährige stand weder unter Alkoholeinwirkung noch unter Drogeneinwirkung. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

