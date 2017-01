POL-PDKH: Körperverletzung

Bad Kreuznach (ots) - ,Diskothek VIVA, 01.01.17, 01:32 Uhr

Der 57-jährige Geschädigte wurde an der Theke von dem 47-jährigen Beschuldigten mit einer Bierflasche in den Bereich des linken Auges geschlagen. Der Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss. Der Geschädigte wurde leicht verletzt zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

