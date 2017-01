POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Becherbach bei Kirn (ots) - Am Neujahrsmorgen, 01.01.2017, um 05:15 Uhr, kam es auf der L374 zwischen Becherbach und Otzweiler zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW fuhr in Richtung Otzweiler. In einer Linkskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Der 29-jährige trug glücklicherweise nur Schürfwunden und Beulen davon. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,93 Promille, weswegen eine Blutprobe genommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 7500 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell