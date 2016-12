POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht geklärt

Waldalgesheim (ots) - , Am Hinkelstein, 23.12.2016, 15:30 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Freitagnachmittag einen Firmentransporter, der beim Abbiegen aus einem Grundstück in Waldalgesheim eine Mauer beschädigte und sich anschließend entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand des übermittelten amtlichen Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt werden. Im Rahmen einer ersten Befragung, gab dieser an, nichts von einem Anstoß bemerkt zu haben.

