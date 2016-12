POL-PDKH: Verkehrsunfälle

Kirn (ots) - Parkplatzunfall

Am 24.12.2016, um 10:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kallenfelser Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim rückwärts Ausparkten stieß die Fahrerin eines Opel Combo gegen einen dort geparkten PKW Peugeot. Es entstand leichter Sachschaden. Die Verursacherin wurde verwarnt.

Unfall durch tief stehende Sonne

Am 24.12.2016 kam es um 10:50 Uhr auf dem Parkplatzgelände der Kirner Einkaufsmärkte in der Kallenfelser Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Der Fahrer eines Skoda Fabia fuhr vom Parkplatz in Richtung Kreisel Kallenfelser Straße und wurde nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet, so dass er mit dem entgegenkommenden Opel Tigra zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verursacher wurde verwarnt.

