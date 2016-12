POL-PDKH: Sachbeschädigung

Bad Sobernheim (ots) - Am 24.12.2016, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in Bad Sobernheim, Ortsteil Entenpfuhl, zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter versuchten, den an der Ortsdurchfahrt aufgestellten Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Sie gelangten jedoch nicht an das Innere des Automaten, so dass es beim Versuch blieb. Am Automaten entstand Sachschaden. Täterhinweise bitte an die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 067521560.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell