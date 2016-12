POL-PDKH: Verkehrsunfälle

Bad Kreuznach (ots) - Verkehrsunfall mit Kind

Am 23.12.2016, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die Eichstraße in Bad Kreuznach. Zum gleichen Zeitpunkt spielte ein Kind, 8 Jahre alt, auf dem neben der Fahrbahn gelegenen Parkplatz. Während des Spiels rannte das Kind in Richtung Fahrbahn und konnte nicht mehr rechtzeitig vor der Straße anhalten. Das Kind kollidierte mit der Seite des PKW und erlitt in der Folge einen Schock, so dass es ärztlich behandelt werden musste.

Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Am 23.12.2016, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Mann aus Bad Kreuznach die dortige Naheweinstraße. In einer Kurve verlor der Fahrer, vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, am Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell