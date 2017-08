POL-PDWO: Kennzeichendiebstahl

Göllheim, Dreisen (ots) - Zwischen dem 06.08.17, 21:00 h und dem 07.08.17, 05:30 h wurde an einem Pkw das hintere Kennzeichen entwendet. Das Auto war in Göllheim, der Goethestraße geparkt. Die Täter sind unbekannt.

Ebenfalls wurde das Kennzeichen eines Anhängers entwendet. Dieser stand in der Schulstraße in Dreisen. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen dem 05.08.17, 13:00 h und dem 07.08.17, 07:00 h. Auch hier sind die Täter unbekannt.

