POL-PDWO: Spielothek überfallen

Worms (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betrat am heutigen Freitag, gegen 0:50 Uhr, die Spielothek "Casino Lucky" am Neumarkt. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er einen Gast und die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro ausgehändigt wurden, flüchtete er vom Tatort in Richtung Andreasstraße. Sofort eingeleitet Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Er wird als etwa 168cm groß und kräftig beschrieben. Bei Tatausführung war er mit einer schwarzen Kapuzen-Jacke, einer schwarzen Hose mit Streifen, schwarzen Handschuhen und dunklen Maske bekleidet. Bei der Kleidung könnte es sich um einen Jogginganzug eines bekannten Sportartikelherstellers handeln. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell