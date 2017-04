POL-PPTR: Polizei überführt mutmaßlichen Opferstockaufbrecher

Schalkenmehren/Eifel (ots) - Nach umfangreichen und intensiv geführten Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Daun, konnte in enger Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde der mutmaßliche Aufbrecher der Opferstöcke in der Weinfelder Kapelle ermittelt werden. In der polizeilichen Vernehmung legte der 29-jährige Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Daun ein umfangreiches Geständnis ab. Erwerbslosigkeit und daraus resultierende finanzielle Not hatten ihn zu diesen Taten getrieben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell