POL-PPTR: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

VG Herrstein (ots) - Zwei mutmaßliche Drogendealer gingen der Polizei Idar-Oberstein am Montag, 23. Januar, ins Netz. Die Polizei stellte zwei Kilo Amphetamin sicher. Beide Tatverdächtige wurden heute den Ermittlungsrichtern vorgeführt.

Bereits seit längerem ging die Kriminalpolizei Idar-Oberstein Hinweisen auf die beiden 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen nach. Sie standen im Verdacht, in nicht geringer Menge Betäubungsmittel zu verkaufen. Nachdem sich am letzten Wochenende der Tatverdacht verstärkte, schlugen die Beamten am Montag, 23. Januar, zu. Sie fanden im Rahmen von Durchsuchungen 2 Kilo Amphetamin bei dem 21-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Herrstein und stellten es sicher. Er und der 22 jährige mutmaßliche Mittäter wurden noch am Montag vorläufig festgenommen. Auch bei weiteren Tatbeteiligten führte die Kriminalinspektion Idar-Oberstein Durchsuchungen durch. Hier fanden die Beamten geringe Mengen von Amphetamin und Cannabis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaften Trier und Bad Kreuznach wurden der 21-Jährige und der 22-Jährige am Dienstag, 24. Januar, den jeweiligen Ermittlungsrichtern der zuständigen Amtsgerichte vorgeführt, die Haftbefehl gegen sie erließen.

