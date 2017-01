POL-PPTR: Unbekannter überfällt 27-jährige Frau und nötigt sie auf sexueller Basis

Trier (ots) - Auf dem Nachhauseweg von einer Silvesterfeier wurde eine 27-Jährige überfallen und sexuell genötigt.

Mit einem Schock begann das neue Jahr für eine 27-jährige Frau. Gegen 6.30 Uhr am Neujahrsmorgen wurde sie auf dem Nachhauseweg in der Straße "Auf der Steinrausch" von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und zu Boden gerissen. Hier hielt der Täter das Opfer fest, berührte es oberhalb der Bekleidung mehrfach im Intimbereich und versuchte, die Frau zu küssen. Aufgrund der Gegenwehr und der Hilferufe der Geschädigten wurde ein Anwohner auf die Situation aufmerksam. Dieser Zeuge rief laut in Richtung des Angreifers, so dass dieser von seinem Opfer abließ und flüchtete. Die Geschädigte wurde im Gesicht verletzt und ärztlich versorgt.

Der Tatverdächtige wird lediglich beschrieben als kräftiger Mann von etwa 25 Jahren, 175 - 180 cm groß. Bekleidet war er mit einem schwarzen Blouson über einem grauen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Ferner trug er eine schwarze Trainingshose.

Hierzu sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell