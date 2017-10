POL-PPRP: Umweg Zelle

Ludwigshafen (ots) - Ein 22-Jähriger wollte am Dienstagmorgen (10.10.2017) die B44 für seinen Heimweg zu Fuß nutzen und musste einen Umweg über die Zelle in Kauf nehmen. Gegen 2.35 Uhr gingen mehrere Anrufe von Autofahrern ein, die von einem Fußgänger auf der Fahrbahn in der Auffahrt Heinigstraße zur B44 berichteten. Dort traf die Polizei einen alkoholisierten 22-jährigen Dannstadter auf der Fahrbahn an. Nach dessen Aussage wollte er die B44 für den Nachhauseweg nutzen. Da er vehement darauf bestand die Straße und sogar die Autobahn zu Fuß für den Heimweg zu nutzen, musste die Polizei ihn kurzerhand einpacken und auf die Dienststelle bringen, wo er mit 1.88 Promille den Rest der Nacht in der Polizeizelle verbrachte.

