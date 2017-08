POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Gaststätte in der Edigheimer Straße

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 07.08.2017 gegen 23.00 Uhr und dem 08.08.2017 gegen 09.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Edigheimer Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Dann versuchten sie einen Spielautomaten aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

