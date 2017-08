POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 41-Jähriger fährt betrunken Auto

Ludwigshafen (ots) - Am 09.08.2017 gegen 00.10 Uhr schlichteten Polizeibeamte in einem Restaurant in der Betty-Impertro-Straße einen Streit zwischen einem 41-Jährigen und anderen anwesenden Gästen. Nach der Schlichtung stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel des sichtlich alkoholisierten 41-Jährigen präventiv sicher. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Kurz nachdem die Beamten das Restaurant verlassen hatten, wurden sie über Notruf darüber informiert, dass der 41-Jährige vermutlich mit einem Zweitschlüssel sein Auto gestartet hätte und in Richtung Maudacher Straße weggefahren sei. Die Polizeibeamten machten sich auf die Suche nach dem 41-Jährigen und fanden ihn in seinem Auto, das am Fahrbahnrand der Erpolzheimer Straße stand. Er saß auf dem Fahrersitz. Das Auto hatte an der Beifahrerseite einen großflächigen frischen Lack- und Karosserieschaden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stellten die Beamten ein Auto fest, das in entgegen gesetzter Fahrtrichtung abgestellt war und ebenfalls frische Lack- und Karosseriespuren aufwies, die zu dem Schaden am Auto des 41-Jährigen passten. Nachdem der 41-Jährige jegliche Angaben zur Sache verweigerte und auch dieses Mal wieder einen Atemalkoholtest verweigerte, nahmen ihn die Polizeibeamten mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm von einem hinzugerufenen Arzt Blut abgenommen, um den Alkoholwert feststellen zu können. Der Zweitschlüssel des Autos und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Dann wurde der 41-Jährige wieder von der Dienststelle entlassen.

