POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Radfahrerin angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am 08.08.2017 gegen 10.50 Uhr überquerte eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad die Ampel der Maudacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Auto auf der Maudacher Straße in Richtung Bruchwiesenstraße, übersah die 17-Jährige und fuhr sie an. Die 17-Jährige verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt etwa 250 Euro, der Schaden am Auto etwa 1.500 Euro.

