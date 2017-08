POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots) - Am 07.08.2017 gegen 17.00 Uhr fuhren ein 32-Jähriger und eine 23-Jährige hintereinander auf der rechten Fahrspur des Adlerdamms in Richtung Kaiserwörthdamm. Auf der Höhe der dortigen Bushaltestelle verlangsamte der 32-Jährige verkehrsbedingt seine Fahrt und die 23-Jährige fuhr auf sein Auto auf. Sie verletzte sich, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Sachschaden. Das Auto der 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell