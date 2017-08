POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Stofftasche mit Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Nachdem eine 67-Jährige am 06.08.2017 zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Friedhof war und dann wieder zurück zu ihrem Auto kam, das am Hinterausgang des Friedhofs Rheingönheim im Dannstadter Weg geparkt war, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrerseite ihres Citroen C 3 eingeschlagen hatten. Die Täter stahlen aus dem Auto eine Stofftasche, in der sich ein Geldbeutel aus weinrotem Leder befand. Die Polizei rät eindringlich, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen! Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

