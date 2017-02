POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 35-Jähriger nach Unfall eingeklemmt

Ludwigshafen (ots) - Am 01.02.2017 gegen 19.00 Uhr fuhr ein 21-Jähriger auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Nordring. Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-Jähriger auf der Dammbruchstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Als der 21-Jährige ungebremst über die Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Dammbruchstraße fuhr, stieß er mit dem 35-Jährigen zusammen, der zwar Vorfahrt hatte aber seine Geschwindigkeit auch nicht verkehrsbedingt verringerte. Der 35-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Bis die Feuerwehr kam und ihn aus dem Fahrzeug befreite, betätigte sich ein 48-jähriger Zeuge als Ersthelfer. Der 21-Jährige wurde nicht verletzt. Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell