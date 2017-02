POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (01.02.17) wurde ein Fußgänger im Bereich der Hochfeldstraße von einem Auto angefahren. Gegen 9.45 Uhr wollte ein 82-Jähriger die Hochfeldstraße überqueren. Hierbei übersah er den von links kommenden Opelfahrer, der auf der Hochfeldstraße in Richtung Maudacher Straße fuhr. Der Opel touchierte den Fußgänger mit dem Außenspiegel. Der 82-jährige Ludwigshafener stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die keine ärztliche Behandlung erforderten. An dem Opel entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

