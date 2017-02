POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Hungriger Dieb

Ludwigshafen (ots) - Bereits in der Nacht von Dienstag (31.01.17, 19 Uhr) auf Mittwoch (01.02.17, 8 Uhr) stahl ein Dieb zwei bereifte Alufelgen und Lebensmittel aus einem Auto. Hierzu schlug der Täter die Beifahrerscheibe eines Autos ein, das in der Erbachstraße parkte. Anschließend nahm er die Felgen an sich, die auf der Rückbank lagen. Der Unbekannte war wohl nicht ganz damit zufrieden und plünderte noch eine Kühlbox mit Lebensmittel, welche auf dem Beifahrersitz stand. Der Wert des Diebesguts wird auf 380 Euro geschätzt. Der Langfinger konnte sich unerkannt aus dem Staub machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

