POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Zwei Wohnungseinbrüche gescheitert

Ludwigshafen (ots) - Am 23.01.2017, zwischen 12.00 Uhr und 17.10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in zwei gegenüberliegende Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bessemerstraße einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, die beiden Wohnungstüren aufzuhebeln. Beide Türen sind sehr massiv und eine der Türen hatte zusätzlich noch einen Sperrriegel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

