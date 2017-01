POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Sohn des Hauses hört Einbrecher

Ludwigshafen (ots) - Am 24.01.2017, gegen 19.30 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Haus in der Leo-Falk-Straße ein und durchsuchte die Zimmer. Der Sohn des Hauses, der in seinem Zimmer war, hörte Geräusche und wollte aus seinem Zimmer gehen, um nachzuschauen. Dies ging allerdings nicht, da die Tür von außen zugehalten wurde. Als er ein zweites Mal versuchte, die Tür zu öffnen, ging die Tür wieder auf und er hörte, wie jemand die Treppe hinunter lief und die Haustür zufiel. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er niemanden mehr sehen. Die sofort verständigte Polizei konnte während einer Nahbereichsfahndung den Einbrecher auch nicht auffinden. Der Einbrecher stahl mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

