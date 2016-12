POL-PDMT: PKW stark beschädigt ***Zeugen gesucht***

Bad Ems (ots) -

Am Abend des 22.12.2016, bis 23:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen BMW in der Lahnstraße. An dem in Höhe der Hausnummer 48 geparkten neuwertigen Wagen mit EMS-Kennzeichen wurden die Windschutzscheibe, die Heckscheibe und die Scheinwerfer eingeschlagen, zudem wurde der Lack zerkratzt. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

