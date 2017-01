POL-PPRP: Raubüberfall auf Tankstelle

Limburgerhof (ots) - Am Dienstagabend, 24.01.2017 gegen 22:00 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter kurz vor Geschäftsschluss den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle in der Speyerer Straße Limburgerhof. Er forderte von dem 19-jährigen Kassierer aus Neuhofen unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kassenbestandes. Der Täter flüchtete danach fußläufig in Richtung Burgunderplatz. Täterbeschreibung: männlich, ca. 1,80 m, stämmige Statur, maskiert, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, vermutlich einem schwarzen Kapuzenpulli, Jeans. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

