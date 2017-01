POL-PPKO: Parfumdiebe konnten flüchten

Koblenz (ots) - Die Kundin eines Drogeriemarktes in der Koblenzer Innenstadt alarmierte am gestrigen Abend (3. Januar 2017) um gegen halb 8 die Polizei.

Kurz zuvor hatte die junge Frau beobachtet, wie sich drei Männer auffällig in dem Geschäft am Altlöhrtor verhielten. Die aufmerksame Kundin konnte sehen, wie zwei der drei Personen eine Mitarbeiterin des Marktes in ein Gespräch verwickelten und ablenkten. Zeitgleich griff der dritte Täter in ein Regal und steckte ein hochwertiges Parfum in seine Jackentasche.

Anschließend gingen alle drei hinaus. Die Kundin informierte eine weitere Mitarbeiterin des Marktes und entschloss sich, den Männern, die in Richtung Viktoriastraße flüchteten, zu folgen. Sie sah noch, wie der Dieb seine Beute dem zweiten Täter übergab und konnte diesen, als er mit einem Fahrrad losfahren wollte, festhalten. Der Mann riss sich allerdings los und verletzte hierbei die junge Frau an der Hand.

Ein weiterer Passant der den Vorfall am Altlöhrtor beobachtete, verfolgte nun auch die Diebe. Allerdings konnten sie sich geschickt an ihm vorbeiwinden und unerkannt entkommen.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

- sportliche Figur, - trug eine schwarze Bomberjacke und eine helle Jeans.

Täter 2:

- ungefähr 180 cm groß, - pummelige Figur, - Dreitagebart, - trug einen roten Kapuzenpulli und helle Jeans.

Dieser Täter flüchtete mit einem Fahrrad.

Täter 3:

- kleiner als die zwei weiteren Täter, - trug eine schwarze Base-Cap der Marke Nike und hatte eine Umhängetasche dabei.

Die Polizei Koblenz bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu den flüchtenden Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell