POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Diebstahl aus Gartenhaus

Ludwigshafen (ots) - Am 17.01.2017 gegen 13.50 Uhr ging eine 57-Jährige in ihr Gartenhaus im Kleinbaugartenverein in der Speyerer Straße und legte dort ihre Handtasche ab. Dann arbeitete sie im Garten. Als sie wieder in das Gartenhaus ging, musste sie feststellen, dass ihre Handtasche samt Geldbörse und Handy gestohlen war. Sie suchte die nähere Umgebung ab und fand die gestohlene Geldbörse. Das Bargeld war jedoch nicht mehr drin.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell