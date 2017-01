POL-PPRP: Einbruch in Baufirma

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

In der Nacht zum 19.01.2017, 07 Uhr, hebelten Unbekannte die Kellertür einer Baufirma in der Horst-Schorck-Straße auf. Sie betraten die Büroräume, brachen dort Schränke auf und durchwühlen diese. Entwendet wurde ein Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Wer hat in der Nacht in der Nähe der Horst-Schorck-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell