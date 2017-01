POL-PPRP: Diebstahl aus Keller

Ludwigshafen (ots) - Erst am vergangenen Mittwoch (18.01.2017) wurde bei der Polizei ein Diebstahl von mehreren neuwertigen Matratzen, Beistelltischen und anderen Gegenständen zur Anzeige gebracht. Unbekannte begaben sich vermutlich am Dienstag, 10.01.2017, 23.30 Uhr, durch die offene Haustür in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Edigheimer Straße und bedienten sich an den im Kellerflur abgestellten Gegenständen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen Mercedes Kastenwagen sowie einem Mann mit schwarzer Mütze, der sich zur in Frage kommenden Tatzeit vor dem Anwesen auffällig verhielt. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug bzw. zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Tipps der Polizei: Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster oder Benutzen der Gegensprechanlage). Lassen Sie nur Personen ein, die zu Ihnen wollen oder die bekanntermaßen "ins Haus gehören". Auch wenn Sie nur kurz weggehen, schließen Sie Ihre Haus-/Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Eine funktionierende Nachbarschaft ist ein guter Schutz vor Kriminalität. Übernehmen Sie Mitverantwortung für das Wohl Ihrer Nachbarn.

