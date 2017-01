POL-PPRP: Ehemann bedroht Frau

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Als Hure und Sittenlose beleidigte am 17.01.2017, 17 Uhr, ein 28-Jähriger seine Ehefrau. In der gemeinsamen Wohnung kam es zum Streit. Nach den Beleidigungen forderte er die Frau auf, sich einen neuen Mann zu suchen und fügte an, dass er dann einen Grund habe, sie zu töten. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, packte er sie am Oberarm und schob sie zur Wohnungstür. Als er die Hand gegen die Frau erhob, flüchtete sie aus der Wohnung zu ihren Eltern und verständigte die Polizei.

Nach Erörterung des Sachverhalts wurde der 28-Jährige für die nächsten Tage von der Polizei aus der Ehewohnung verwiesen. Außerdem wurde ihm der Kontakt zur Frau untersagt. Die Frau wurde zur weiteren Beratung an die Interventionsstelle Ludwigshafen übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell