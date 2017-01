POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Unbekannte brachen am Sonntag, 15.01.2017, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen durch dieses in das Haus und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde ein Tresor und Bargeld.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Sonntag in der Bayreuther Straße oder näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell