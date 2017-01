POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Ludwigshafen) - Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend gg. 21.45h kam es in der Westendstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Westendstraße aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße kommend in Fahrtrichtung Benckiserstraße. Aus bislang nicht bekannten Gründen, kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zwei ordnungsgemäß in Queraufstellung am Fahrbahnrand geparkte PKW, welche durch den Zusammenstoß auf einen dritten PKW geschoben wurden. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden der drei beschädigten Fahrzeuge dürfte sich auf circa 6500 Euro belaufen. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs gefunden, die gegebenenfalls Rückschlüsse auf dieses zulassen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise werden bei der

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

entgegen genommen.

