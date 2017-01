POL-PPRP: Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (11./12.01.2017) zwischen 14 Uhr und 07.15 Uhr in der Bremserstraße einen Parkscheinautomaten aufgehebelt. Anschließend wurde versucht, die Münzkassette zu öffnen. Die Täter wurden vermutlich gestört und flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell