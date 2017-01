POL-PPRP: Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Am gestrigen Tag kurz nach 16 Uhr wurde ein Ladendieb auf frischer Tat in einem Elektromarkt am Rathausplatz in Ludwigshafen durch das Personal ertappt. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung durch die drei Marktmitarbeiter konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 29-jährige aus Wetzlar hatte in dem Geschäft eine hochwertige Digitalkamera im Wert von 675 Euro gestohlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell