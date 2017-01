POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl im Wohnheim für ältere Menschen

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

Zwei junge Frauen versuchten gestern Nachmittag (09.01.2017, 16.55 Uhr) in einem Wohnheim für ältere Menschen im Albert-Haueisen-Ring eine Bewohnerin zu beklauen. Unter Vorhalt einer Unterschriftenliste verschaffte sich eine dieser Frauen Zutritt in die Wohnung, während ihre Ganovin auf dem Flur wartete. Die 82-jährige Frau bemerkte schnell das Ablenkungsmanöver der Unbekannten und verwies sie aus ihrer Wohnung. Unverrichteter Dinge verließen beide Frauen das Anwesen. Bei den Frauen soll es sich um zwei zirka 20 Jahre alte, schlanke Frauen mit braunen langen Haaren gehandelt haben. Sie trugen dunkle Kleidung und sprachen in "gebrochenem Deutsch". Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

