POL-PPRP: Handtasche entrissen

In der Benckiserstraße wurde am 08.01.2016, um 21.30 Uhr, einer 23-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Die Frau war zu Fuß alleine unterwegs, als sich ihr plötzlich von hinten zwei Unbekannte näherten. Als die Männer zu ihr aufgeschlossen hatten, packte einer der Beiden ihre Handtasche und sie rannten los. In der Taschen befanden sich neben diverser Karten und Ausweise mehrere hundert Euro Bargeld. Von den Unbekannten liegt die Beschreibung einer Person vor: Männlich, 16-20 Jahre alt, dunkle Haare. Bekleidet mit einem Kappuzenpulli und einer Basecap

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

