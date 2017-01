POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots) - Am Morgen des, 05.01.2017, um 06:00 Uhr, wurde ein in die Fahrbahn ragendes Verkehrsschild gemeldet. Auf der B41, in Höhe der Anschlussstelle Kirnsulzbach fuhr ein Fahrzeug offenbar in Richtung Idar-Oberstein. Das Fahrzeug wollte vermutlich in Richtung Kirnsulzbach nach rechts abbiegen, rutschte aber wegen der Glätte über die dortige Mittelinsel. Hierbei wurde ein Verkehrsschild umgefahren. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752-1560

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell