POL-PPRP: Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am 05.01.2017 gegen 20:00 Uhr gegen den Zaun eines Restaurants im Buschweg und gegen ein Verkehrsschild. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrzeugführer nach dem Unfall das Licht ausschaltete und mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung "in den Weihergärten" davon fuhr. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen grauen oder silbernen Opel Astra mit Frankenthaler Kennzeichen handeln. Der Schaden an der Umfriedung des Restaurants wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell