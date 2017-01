POL-PPRP: Neujahrsfest auf andere Art

Ludwigshafen (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Abend (04.01.2017, 18.15 Uhr) in die Wredestraße gerufen, da Teller aus einem Fenster auf den Gehweg flogen. Der Sachverhalt konnte schnell geklärt werden. Ein 50-jähriger Ludwigshafener, welcher erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte, feierte nach eigenen Angaben ein "vietnamesisches Neujahrsfest". Der Mann wurde aufgefordert, seine Feier zu beenden. Die Kosten des Polizeieinsatzes werden dem 50-Jährigen in Rechnung gestellt.

