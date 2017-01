POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 02.01.2017, 14:00 Uhr, bis zum 03.01.2017, 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Lausitzer Straße ein und durchsuchten die Wohnräume. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus dem Esszimmer wurde ein Besteckset entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell