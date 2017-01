POL-PPRP: Diebstahl aus PKW

Ludwigshafen (ots) - Am 03.01.2017, zwischen 12:50 und 13:30 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Renault Laguna in einem Parkhaus am Rathausplatz eingeschlagen und das mobile Navigationsgerät entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell