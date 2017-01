POL-PPRP: Zwei Pkw aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag auf Montag (TZ: 01.01.2017, 19 Uhr bis 02.01.2017, 11 Uhr) in der Berliner Straße an einem geparkten Pkw die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Handschuhfach ein Navigationsgerät entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl aus Pkw ist es am Montagmorgen (02.01.2017) in der Zeit zwischen 6 Uhr und 10.30 Uhr in der Wredestraße gekommen. An einem Mercedes Benz, welcher auf dem Parkplatz unter der Hochstraße abgestellt war, wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und ein Navigationsgerät der Marke TomTom entwendet. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Taten vorhanden ist, wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft. Die Polizei appelliert, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu deponieren

Beobachtungen bzw. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621 963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

