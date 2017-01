POL-PPRP: Teurer Notruf

Ludwigshafen (ots) - Offenbar um seinen Nachbarn eins auszuwischen hat am Dienstag, 03.01.2017, gegen 01:20 Uhr, ein 38-jähriger Mann aus Edigheim über Notruf gemeldet, dass es in der Wohnung seiner Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus in der Kranichstraße brennen würde. Das Wohnhaus wurde deshalb mit starken Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei angefahren. Bei der sichtlich überraschten Wohnungsinhaberin konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten jedoch kein Brand festgestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte der 38-jährige eindeutig als der Anrufer ermittelt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen. Daneben kommen auch die Kosten für den Einsatz von 26 Feuerwehrmännern, den Rettungskräften und drei Polizeistreifen auf ihn zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell