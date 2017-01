POL-PPRP: Diebstahl einer Handtasche

Ludwigshafen (ots) - Einer 38-jährigen Frau wurde am Sonntagmorgen (02.01.2017, 8 Uhr) in einer Gaststätte in der Yorckstraße die Handtasche entwendet. Die Frau hatte zuvor ihre graue Clutch (kleine elegante Damenhandtasche) auf einer dortigen Sitzgruppe abgelegt. Sie konnte anschließend beobachten, wie ein ihr unbekannter Mann die Tasche an sich nahm und aus der Gaststätte verschwand. In der Handtasche befanden sich Handy, Bargeld sowie persönliche Papiere. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell