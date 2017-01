POL-PPRP: Silvesternacht verläuft überwiegend ruhig

Ludwigshafen (ots) - Auch in Ludwigshafen läutete ein Großteil der Bevölkerung in der Silvesternacht vom 31.12.2016 auf den 01.01.2017 feucht-fröhlich das neue Jahr ein. Hierbei feierten die Menschen größtenteils friedlich miteinander, sodass seitens der Polizei keine herausragenden Zwischenfälle zu verbuchen waren. Dennoch wurde die Feierlaune auch in diesem Jahr durch ein paar Wenige, denen der konsumierte Alkohol offenbar zu Kopf gestiegen war, getrübt. In der Folge war aufgrund diverser silvester- bzw. rauschtypischer Delikte (Körperverletzung, kleinere Brände, Sachbeschädigungen, etc.) ein polizeiliches Einschreiten erforderlich.

