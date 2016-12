POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Handy-Shop

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, brachen unbekannte Täter in einen O2 Shop in der Innenstadt ein. Der oder die Täter schlugen eine Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten so ins Objekt. Aus der Auslage wurden 5 Handys und ein Tablet entwendet. In ihrer Eile entging dem oder den Tätern, dass es sich bei dem Diebesgut lediglich um sogenannte Attrappen für Ausstellungszwecke handelte und diese keinen nennenswerten Wert darstellen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 / 963 - 2122 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell