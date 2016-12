POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Garage

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 2. Weihnachtsfeiertag bis Freitagabend, brachen unbekannte Täter in eine Garage in Rheingönheim ein. Der oder die Täter durchtrennten hierfür das mit einer Eisenkette gesicherte Garagentor und gelangten so in das Objekt. In der Garage befanden sich zwei Vespa-Roller, welche gänzlich ausgeschlachtet wurden. Der Garagenbesitzer, welcher den Einbruch erst am Freitagabend bemerkte, bezifferte den Sachschaden auf etwa 5400,- EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 / 963 - 2122 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

