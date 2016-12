POL-PDLD: Weihnachtsdekoration gestohlen

Lingenfeld (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte ein bis dato Unbekannter Weihnachtsdekoration aus einem Vorgarten eines Anwesens in der Straße Im Strängel in Lingenfeld entwendet. Der Wert der Weihnachtsbeleuchtung wird auf zirka 100 EUR beziffert. Hinweise zu dem Dieb an die Polizei Germersheim unter Telefon: 07274-9580.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell