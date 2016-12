POL-PPRP: Scheibe eingeschlagen und Navi gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 27.12.2016, zwischen 07:30 und 17:20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe an zwei Autos in einem Parkhaus in der Hemshofstraße ein und entwendeten jeweils das mobile Navigationsgerät aus den Fahrzeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell