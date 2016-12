POL-PPRP: Brand eines Mehrfamilienhauses

Speyer-West (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Samstag, den 24.12.2016, gegen 22:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Speyer-West. Der Brand, ausgehend von einer Wohnung im 10-Parteien-Anwesen, griff auf den Dachstuhl des Anwesens über. Die Feuerwehr Speyer konnte ein Hund unversehrt aus dem Haus retten und den Brand schnell löschen. Ein Übergreifen auf andere Wohnungen wurde verhindert. Glücklicherweise wurden durch das Feuer niemand verletzt. Durch das Feuer wurde die Wohnung einer 23jährigen Frau stark in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar. Sie kam über die Feiertage bei Verwandten unter. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell